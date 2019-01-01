الزراعة تؤكد العمل على زيادة مساحة الأراضي المزروعة وحمايتها

رام الله / سما /

أكدت وزارة الزراعة،استمرارها في زيادة مساحة الأراضي المزروعة وحمايتها من التدهور من خلال الاستصلاح، والتأهيل والتحريج واستزراع المراعي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها،اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والذي يصادف اليوم، أن المساحة المستصلحة والمحرجة في الموسم الزراعي 2019/2020 قدرت بـ 11 الف دونم، مشيرة إلى أنها قامت بتوزيع ما يقارب 900 ألف شتلة حرجية ومثمرة على المزارعين.

كما واصلت الوزارة تمكين المزارعين من الوصول الى اراضيهم، من خلال شق وتأهيل طرق زراعية جديدة بطول 263 كم وزيادة المياه الزراعية، عبر إنشاء آبار وخزانات معدنية وبرك.

ويُحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف سنويا بهدف تعزيز الوعي العام بالجهود الدولية المبذولة لمكافحة التصحر.

ويعد هذا اليوم مناسبة للتذكير بأنه يمكن الحد من تدهور الأراضي في فلسطين وزيادة الغطاء النباتي والإنتاجية، من خلال زراعة غابات ومراعي جديدة وزيادة المساحة المؤهلة والمزروعة بأشتال البستنة الشجرية وتحسين طرق الحصاد المائي، ومنع انجراف التربة إلا أن تأهيل هذه الموارد الطبيعية التي دمرها الإحتلال الإسرائيلي تحتاج إلى جهود وميزانيات كبيرة.