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"جوال" تختتم حفل فعاليات اليوبيل الفضي لنادي إتحاد خانيونس

الأربعاء 17 يونيو 2020 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"جوال" تختتم حفل فعاليات اليوبيل الفضي لنادي إتحاد خانيونس


خانيونس / سما /

اختتم نادي اتحاد خانيونس البلدي مساء أمس، فعاليات اليوبيل الفضي الذي أطلق في آذار الماضي، بمناسبة مرور 25 عام على تأسيسه وذلك خلال احتفال أقامه مجلس ادارة النادي وشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" راعية فعاليات اليوبيل الفضي، بقاعة المهندس ضيف الله الأخرس بمقر النادي بالمدينة الرياضية، مساء أمس، بحضور كل من د.صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، م. علاء البطة رئيس بلدية خانيونس, إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم وممثلين عن شركة جوال ، ومجموعه من رؤساء البلديات والمحافظين والمشاركين بفعاليات اليوبيل الفضي.

وكانت فعاليات اليوبيل الفضي قد أطلقت بحفل افتتاح رسمي بداية آذار الماضي، واشتملت على سلسلة فعاليات استمرت لمدة شهرين منها مباراة ودية ودوري تنس الطاولة، ولقاء الإعلاميين الرياضيين، وبطولة ناشئين وحملة تشجير لأرض النادي، لتنتهي بالحفل الختامي لفعاليات اليوبيل الفضي، كما افتتح خلال الحفل مشروع ملعب لنادي اتحاد خانيونس تم تجهيزه وإنشائه في الأرض المخصصة للنادي، بالإضافة إلى تجهيز كافتيريا تستقبل المتواجدين هناك، دعماً له في استمرار تقديم خدماته الرياضة للشباب الرياضي في المحافظة.

يجدر الإشارة إلى أن شركة جوال الراعي الدائم للرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها المستمر لعدد كبير من الرياضات الفلسطينية، وللمنشآت الرياضية بتجهيز بنيتها التحتية وتهيئتها لاستقبال وتنفيذ الفعاليات الرياضية، كما تعتبر السباقة بين شركات القطاع الخاص في مبادراتها ورعاياتها للقطاع الرياضي في جميع محافظات الوطن. 

#جوال #إتحاد خانيونس #اليوبيل الفضي

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