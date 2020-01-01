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حماس: هدم الاحتلال لمنشآت المقدسيين إمعان في العدوان على شعبنا

الأربعاء 17 يونيو 2020 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: هدم الاحتلال لمنشآت المقدسيين إمعان في العدوان على شعبنا


غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، مواصلة الاحتلال هدم منشآت المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، بمثابة إمعان في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي مقتضب، إن هذا العدون يؤكد على إصرار الاحتلال بانتهاك القانون الدولي الذي يجرم هذه الأفعال ويصنفها كجرائم حرب.

وأضاف: "إن أهداف الاحتلال من الحرب المسعورة التي يشنها على هوية مدينة القدس، ستتحطم على صخرة صمود وإرادة شعبنا واستعداده للتضحية المتواصلة من أجل القدس وتمسكه الأبدي بالمدينة المقدسة وهويتها الفلسطينية العربية".

وتابع "يزداد السعار الصهيوني لتهويد القدس وتدنيس المسجد الأقصى عبر اقتحامات المستوطنين، مع ازدياد مساعي بعض الأطراف في المنطقة للتطبيع مع الاحتلال". وفق قوله.

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