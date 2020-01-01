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الاحتلال يجرف أراضي في البادية الشرقية من بيت لحم

الأربعاء 17 يونيو 2020 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، أراضي في منطقة البادية الشرقية، شرق بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، إن جرافات الاحتلال، جرفت أراضي في منطقة شعب البطة من البادية الشرقية بمحاذاة قرية الفرديس القريبة من مستوطنة "نوكاديم"، تعود ملكيتها لعشيرة الزواهرة، لأهداف استيطانية.

وأشار إلى أن منطقة البادية الشرقية تتعرض منذ فترة إلى هجمة من قبل الاحتلال لأغراض استيطانية، وكان أعلن سابقا عن اصدار أوامر عسكرية يمنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم المقدرة بمئات الدونمات.

#الاحتلال

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