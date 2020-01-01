عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة، وبرفقتهم "شرطية "متدينة".

وأفاد شهود عيان أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وسط إخلاء شرطة الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المرابطين المقدسيين.

ولفت شهود العيان إلى أنه ولأول مرة، تتواجد شرطية متدينة من الـ"حرديم" برفقة شرطة الاحتلال خلال اقتحام المسجد الأقصى.

وتواصل مجموعات المستوطنين، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، وفي ظل سياسة التضييق على الفلسطينيين والمقدسيين بشكل خاص، واعتقال المرابطين وإبعادهم عن المسجد الأقصى.