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إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لشاب في رام الله

الأربعاء 17 يونيو 2020 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لشاب في رام الله


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب (٢٩ عاما) في رام الله.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلن عن إصابته سابقاً في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 701 إصابة.

وكانت الكيلة، أعلنت إغلاق قسم الباطني وقسم غسيل الكلى وقسم الطوارئ في مستشفى الخليل الحكومي "مؤقتا" لفترات مختلفة لغايات تعقيمها بعد مراجعة مصابين بفيروس كورونا فيها.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه ولغايات الصحة والسلامة العامة، فقد تقرر إغلاق قسم الباطني منذ يوم أمس وحتى صباح يوم السبت المقبل، إضافة لإغلاق قسم غسيل الكلى في الطابق الثاني من اليوم وحتى صباح السبت، وقسم الطوارئ من صباح اليوم وحتى الساعة 6:00 من مساء اليوم.

#فيروس كورونا #رام الله

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