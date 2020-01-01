ثلاثة قتلى بأراضي الـ48 في يومٍ واحد

القدس المحتلة / سما /

أُعلن صباح اليوم الأربعاء عن وفاة الشاب محمد رائد وتد (22 عاماً) من قرية جت المثلث في أراضي الـ 48، متأثراً بجروحه التي أصيب بها جراء تعرضه للطعن، الليلة الماضية، في مدينة باقة الغربية.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى منذ أمس الثلاثاء، إلى ثلاثة قتلى، بعد قتل الشاب فريد رامي خلاف في العشرينيات من عمره، فيما أصيب فتى (13 عاماً) بجروح حرجة، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في يافا.

وفي كفر ياسيف، قُتل الشاب أدهم ناطور (20 عاماً) متأثراً بجروحه الخطيرة، عقب إطلاق النار عليه.

يذكر أن 37 ضحية قتلوا منذ مطلع العام الجاري ولغاية، في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي في الداخل المحتل.