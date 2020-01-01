  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

رسالة "مؤثرة" من ابنة رجاء الجداوي بشأن حالة والدتها الصحية

الأربعاء 17 يونيو 2020 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة "مؤثرة" من ابنة رجاء الجداوي بشأن حالة والدتها الصحية


القاهرة / وكالات /

كشفت ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، اليوم الأربعاء، آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعدما أظهرت آخر مسحة أجريت لها أنها ما زالت مصابة بمرض كوفيد-19.

وأكدت أميرة مختار، أن الوضع الصحي لوالدتها يبقى كما هو عليه، وأنها ما زالت تتواجد في الرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، على جهاز التنفس الاصطناعي (CPAP).

وأضافت ابنة الجداوي في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن والدتها "للأسف تعبانة"، وطالبت الجميع بالدعاء لها.

وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي  أكثر من 20 يوما، داخل العزل الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فور انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان المنصرم، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر.

#رجاء الجداوي #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل: حماس أصبحت اليوم مُستعدّةً للحرب كما الجيوش وطوّرت صواريخ تصِل إلى ما بعد حيفا

"الهدوء المخادع سينتهي".. استعدادت غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع غزة

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تُتلف وثائق سرية خاصة تحسبا لاجتياح إسرائيلي للضفة الغربية

الليكود: الإدارة الامريكية أعطت الضوء الأخضر لإعلان "الضم" والتنفيذ في هذا الموعد ..

معاريف" تكتب: يحيى السنوار ما بين إعمار غزة وتقوية الذراع العسكري لحماس

تعميم هام من محافظ نابلس بشأن التصاريح...

التنمية الاجتماعية: صرف 500 شيقل لـ 18 ألف عائلة بالتعاون مع "وقفة عز"

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية تكشف عن مراحل الضم المتدرج في الضفة

نتنياهو : لن أعترف أبدا وتحت أي ظرف بإقامة دولة فلسطينية

"واشنطن بوست": بالنسبة لإسرائيل الضم هو قول الجزء الهادئ بصوتٍ عالٍ

15923095721TBj9

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسبا لاجتياح إسرائيلي

وزيرة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"