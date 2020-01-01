رسالة "مؤثرة" من ابنة رجاء الجداوي بشأن حالة والدتها الصحية

القاهرة / وكالات /

كشفت ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، اليوم الأربعاء، آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعدما أظهرت آخر مسحة أجريت لها أنها ما زالت مصابة بمرض كوفيد-19.

وأكدت أميرة مختار، أن الوضع الصحي لوالدتها يبقى كما هو عليه، وأنها ما زالت تتواجد في الرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، على جهاز التنفس الاصطناعي (CPAP).

وأضافت ابنة الجداوي في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن والدتها "للأسف تعبانة"، وطالبت الجميع بالدعاء لها.

وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي أكثر من 20 يوما، داخل العزل الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فور انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان المنصرم، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر.