ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة عنه

وكالات

أعلنت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إتمامها كتابة مذكرات مثيرة للجدل تتناول جوانب من حياة عمها.

وأعلنت دار نشر "سيمون وشوستر" الأمريكية، أن المذكرات ستطرح في الأسواق في الثامن والعشرين من تموز/ يوليو المقبل، تحت عنوان "كثير جدا ولا يكفي أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم".

وبحسب المذكرات المرتقبة، فإن ماري ترامب تكشف عن كواليس تزويدها صحيفة "نيويورك تايمز" بوثائق سرية عن ملف عمها المالي.

والملفات المقصودة ترتب عليها نشر الصحيفة تحقيقا، خلص فيه إلى أن ترامب تهرب ضريبيا بنحو 400 مليون دولار.

كما تتطرق المذكرات إلى حوادث شخصية، وأمور دفعت إلى تكوين شخصية ترامب، الرجل العدواني والسيئ، بحسب وصفها.

وبحسب المذكرات التي دونتها ماري (55 عاما)، فإن ترامب استبعد والده من إدارة شؤون العائلة المالية؛ بحجة أن الأخير أصيب بالزهايمر قبل وفاته.

ماري التي توفي والدها في العام 1981 إثر إدمانه المفرط على الكحول، لا تخفي وجود خلافات حادة مع عمها منذ سنوات، إذ رفعت مع شقيقتها وشقيقها فريد عام 2000 دعوى ضد الرئيس الحالي لأسباب متعلقة بورثة جدّها فريد الأب.

يشار إلى أن ماري ترامب حاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة أديلفي بنيويورك حيث تقطن لغاية الآن.

ووفقا لحسابات تحمل اسمها دون إشارة التوثيق، فإن ماري ترامب تدعم حقوق السود، وتبدي إعجابها بالديمقراطية هيلاري كلينون، وأبدت انزعاجها حين فوز عمها برئاسة البلاد.