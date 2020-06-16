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محافظ الخليل يغلق المساجد والمقاهي والصالات في تفوح والريحية

الأربعاء 17 يونيو 2020 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ الخليل يغلق المساجد والمقاهي والصالات في تفوح والريحية


رام الله / سما /

أعلن محافظ الخليل جبرين البكري، الليلة، إغلاق المساجد، والمقاهي، والصالات، ومنع إقامة حفلات الأفراح، وبيوت العزاء، في بلدتي تفوح والريحية، جراء الكشف عن إصابات بفيروس "كورونا".

وأوضح البكري أن هذه الإجراءات تأتي من أجل المحافظة على سلامة المواطنين واستكمال إجراءات الطب الوقائي، ومنعا لتفشي الوباء.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت أن حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" أمس الثلاثاء بلغت 11 إصابة، 4 منها سجلت في محافظة الخليل، و2 في واد الجوز في القدس العاصمة، إضافة لإصابتين في محافظة رام الله والبيرة، وإصابتين في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة طولكرم.

#الخليل #فيروس كورونا

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