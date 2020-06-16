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حالة الطقس : اجواء شديدة الحرارة

الأربعاء 17 يونيو 2020 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء شديدة الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2020/06/18: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2020/06/19: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم الأربعاء من :

التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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