الصحة المصرية: 94 حالة وفاة و1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة /سما/

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، اليوم الثلاثاء، تسجيل 94 حالة وفاة، و1567 إصابة، بفيروس كورونا.

وقالت زايد خلال مؤتمر صحافي لها، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية بالكورونا ارتفع ليصبح 14144 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 47856 حالة من ضمنهم 12392 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و1766 حالة وفاة.

وأضافت الوزيرة: إن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى إنه سيتم إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء لصرف الأدوية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة.

وقالت زايد، إن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، كما أعلنت عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت: إن نسب الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% مقارنة ب 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية فوق الـ 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية فوق الـ70 سنة تبلغ 7% فقط.