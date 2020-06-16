الخارجية: 140حالة وفاة و2047 اصابة في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، بصفوف أبناء جاليتنا في السعودية ومصر.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، مساء اليوم الثلاثاء، أن حالات الوفاة ارتفعت في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 140 حالة، و2047 اصابة، و1211 حالة تعاف.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الاميركية، بعدم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 60 حالة، وعدم تسجيل إصابات جديدة، ليبقى عدد الإصابات 854، وتسجيل حالتي تعافي ليرتفع عدد المتعافين الى 362.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن كامل محمد عوض شنتف (82 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 6.

وأشارت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية الفلسطينية للمواطنين، رضوان عبدالله سعيد الحرتاني (62 عاماً)، والمواطنة فاطمة صالح عبد الرحمن الحرتاني (85عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات الى 29، ورصدت تعافي 5 حالات جديدة ليرتفع عدد الحالة المتعافية تماما الى 20.

وأوضحت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية، أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة في صفوف الطلبة، منها إصابتين لطالبتين مقيمتان في الحي الجامعي، واصابتين لطالبين آخرين، ليرتفع عدد الإصابات الى 12.

وقامت السفارة بعمل جميع التنسيقات اللازمة ونجحت في تأمين اجلاء 3 طلبة فلسطينيين من المقيمين في لبنان مع زملائهم اللبنانيين، بالتنسيق والتعاون مع سفير الجمهورية اللبنانية في الجزائر.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل تسجيل اصابة جديدة في صفوف الجالية بجنوب البرازيل، وهي تخضع للحجر الصحي المنزلي واوضاعها مستقرة، ليرتفع عدد الاصابات بذلك الى 40.

وطمأنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الاسلامية على سلامة الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين والكادر وعائلاتهم، وعدم إصابة أي فلسطيني حتى الآن، وتتواصل مع الطلبة والجالية من خلال المجموعة التي تم إنشاؤها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وتستمر في تقديم كافة الخدمات والمساعدات وفق إمكانياتها للطلبة المحتاجين والعائلات المستورة، وأوضاع العالقين الراغبين بالعودة الى ارض الوطن وتعمل على تحديث قوائمهم.

كما تتابع سفارة دولة فلسطين لدى بولندا اوضاع الجالية وتطمئن أن الجميع بخير، وبعدم تسجيل اية إصابة في صفوفها، وحالة مواطن مقيم كانت قد اختفى خلال الاسبوع الماضي، وأنه بعد البحث والتقصي، والتواصل مع العائلة تم العثور عليه.