خلافات في إسرائيل بشأن عودة انتشار كورونا واجتماع للكابينت غدًا

القدس المحتلة / سما /

كشف، مساء اليوم الثلاثاء، عن خلافات داخلية إسرائيلية بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا من جديد بعد انخفاض سجل في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن المجلس المصغر "كابنيت كورونا" سيجتمع يوم غد لبحث الخطوات التي ستتخذ في ظل ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير.

وأشارت إلى هناك خلافات بين وزارتي الجيش والصحة تؤخر مشاريع تطويرية بـ 150 مليون شيكل، للمساعدة في محاربة الفيروس عبر التكنولوجيا.

وسيبحث المجلس المصغر غدًا إنشاء "المركز الوطني لمحاربة كورونا".

ويعارض وزير الصحة بولي إدلشتاين العودة لفرض الإغلاق على المدن والمناطق، داعيًا إلى زيادة عدد الاختبارات في ظل تفشي كورونا، وفي ذات الوقت الحفاظ على بقاء الاقتصاد مفتوحًا.

وشدد على ضرورة التزام الجمهور الإسرائيلي بالتعليمات الصحية للتخفيف من عدد الإصابات.

وهاجم بالأمس إدلشتاين في كلمة له أعضاء الكنيست خلال جلسة عامة، بسبب تجولهم بدون الالتزام بوضع الكمامات.

وقال إدلشتاين "ينزعجون مني حين ألفت انتباهم لذلك، ولكنهم يسارعون إلى إجراء فحص الكورونا، ويستغلون كل علاقاتهم لتجنب انتظار الدور في حال ساورتهم شكوك حول الإصابة".

وأضاف "علينا الانصياع للقوانين وأن نكون قدوة للآخرين، وإلا فلن نتمكن من الاستمرار في فتح المرافق الاقتصادية لوقت طويل".