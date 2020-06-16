  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

خلافات في إسرائيل بشأن عودة انتشار كورونا واجتماع للكابينت غدًا

الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلافات في إسرائيل بشأن عودة انتشار كورونا واجتماع للكابينت غدًا


القدس المحتلة / سما /

 كشف، مساء اليوم الثلاثاء، عن خلافات داخلية إسرائيلية بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا من جديد بعد انخفاض سجل في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن المجلس المصغر "كابنيت كورونا" سيجتمع يوم غد لبحث الخطوات التي ستتخذ في ظل ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير.

وأشارت إلى هناك خلافات بين وزارتي الجيش والصحة تؤخر مشاريع تطويرية بـ 150 مليون شيكل، للمساعدة في محاربة الفيروس عبر التكنولوجيا.

وسيبحث المجلس المصغر غدًا إنشاء "المركز الوطني لمحاربة كورونا".

ويعارض وزير الصحة بولي إدلشتاين العودة لفرض الإغلاق على المدن والمناطق، داعيًا إلى زيادة عدد الاختبارات في ظل تفشي كورونا، وفي ذات الوقت الحفاظ على بقاء الاقتصاد مفتوحًا.

وشدد على ضرورة التزام الجمهور الإسرائيلي بالتعليمات الصحية للتخفيف من عدد الإصابات.

وهاجم بالأمس إدلشتاين في كلمة له أعضاء الكنيست خلال جلسة عامة، بسبب تجولهم بدون الالتزام بوضع الكمامات.

وقال إدلشتاين "ينزعجون مني حين ألفت انتباهم لذلك، ولكنهم يسارعون إلى إجراء فحص الكورونا، ويستغلون كل علاقاتهم لتجنب انتظار الدور في حال ساورتهم شكوك حول الإصابة".

وأضاف "علينا الانصياع للقوانين وأن نكون قدوة للآخرين، وإلا فلن نتمكن من الاستمرار في فتح المرافق الاقتصادية لوقت طويل".

#اسرائيل #خلافات #فيروس كورونا #الكابينت

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل: حماس أصبحت اليوم مُستعدّةً للحرب كما الجيوش وطوّرت صواريخ تصِل إلى ما بعد حيفا

إسرائيل تتجاوز السلطة وتبدأ في منح التصاريح إلكترونيًا للفلسطينيين

رسميا.. غانتس يعلن فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة بداية الشهر المقبل

"الهدوء المخادع سينتهي".. استعدادت غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع غزة

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تُتلف وثائق سرية خاصة تحسبا لاجتياح إسرائيلي للضفة الغربية

الليكود: الإدارة الامريكية أعطت الضوء الأخضر لإعلان "الضم" والتنفيذ في هذا الموعد ..

شاهد الفيديو : الرئيس المصري يتوقف بعد إصابة شاب

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ صباح اليوم

860x484 - 2020-06-16T223344.694

ترحيب فلسطيني.. بيان أُممي يرفض مخطط "الضم" ودعمه أمريكياً: انتهاك للقانون الدولي

معاريف" تكتب: يحيى السنوار ما بين إعمار غزة وتقوية الذراع العسكري لحماس

الجيش الاسرائيلي: لم نتلق طلبًا من قطر لتحويل الأموال الى قطاع غزة حتى اليوم

الكشف عن آلية ومواعيد إجلاء المواطنين والطلبة من مصر إلى الضفة الغربية