157 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل والحصيلة خلال 24 ساعة 258

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، لتبلغ الحصيلة الإجمالية خلال 24 ساعة 258 إصابة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 19495، من بينهم 39 بحالة خطيرة، و29 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، و41 بحالة متوسطة.

وذكرت أن 15449 تماثلوا للشفاء، فيما وصلت الحالات النشطة إلى 3744.

تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 19495، من بينهم 39 بحالة خطيرة، و29 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، و41 بحالة متوسطة.

وذكرت أن 15449 تماثلوا للشفاء، فيما وصلت الحالات النشطة إلى 3744، فيما استقر عدد الوفيات منذ يومين إلى 302.

وأكدت الوزارة، أن هناك 16152 إسرائيلي يخضعون للحجر المنزلي، وسط مخاوف من انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا.