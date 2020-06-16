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العاهل الأردني يؤكد لقيادات في الكونغرس الأميركي رفض خطة "الضم"

الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني يؤكد لقيادات في الكونغرس الأميركي رفض خطة "الضم"


عمان /سما/ أ ف ب

 أكّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، معارضة بلاده الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني عن الملك عبد الله قوله خلال اجتماعات عقدها الثلاثاء تقنياً وهاتفيّاً، مع لجان وقيادات في الكونغرس الأميركي، إن "أيَّ إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراضٍ في الضفة الغربية هو أمر مرفوض، ويقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

وشدد الملك على "ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين".

وجدّد الملك التأكيد على "أهميّة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وبحسب البيان، بحث الملك "علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والتطورات الإقليمية الراهنة وفي مقدمها القضية الفلسطينية"، خلال اتصاله مع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش مكونيل، ولجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، و"اللجنتين الفرعيتين لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية" في لجنتي المخصصات بمجلسي الشيوخ والنواب.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم مستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية، بينها غور الأردن الاستراتيجي، وسيقدّم اعتباراً من الأول من تموز استراتيجيته لتنفيذ ذلك.

وتمهد هذه الخطوة لوضع الخطة الأميركية المثيرة المسماة "صفقة القرن"، التي تنص على أن تكون القدس الموحدة عاصمة إسرائيل، وعلى إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية شرق القدس، موضع التطبيق.

وحذر المسؤولون الأردنيون من خطورة عملية الضم على مستقبل العلاقة بين البلدين.

وقال الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية الشهر الماضي: إن الضم سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن، في حين هدد رئيس وزرائه عمر الرزاز بـ"إعادة النظر" في العلاقة مع إسرائيل "بكافة أبعادها"، وأكد وزير الخارجية أيمن الصفدي مراراً أن الضم "لن يمر دون رد".

#الملك عبد الله الثاني #الاردن #مخططات الضم #الكونغرس الأميركي #الضفة الغربية

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