نصر الله: الدكتور شلح كان حريصاً على الوحدة الفلسطينية.. والـجـهـاد الإسـلامـي تطورت في عهده

بيروت /سما/

قال حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله حـسـن نـصـرالله "ان الدكتور رمضان عبدالله شـلـح كان بالنسبة لشريحة كبيرة من الفلسطينيين قائدًا حكيمًا، وبالنسبة لنا كان أخًا حبيبا وصديقًا وفيًا وعزيزًا، وكان يستحق احتفالا تأبينيا لائقا بقامته وتاريخه وموقعه لكن الظروف الصحية حالت دون ذلك".

واضاف نصر لله "الدكتور رمضان عبد الله شلح كان مؤمناً بالمقاومة إلى أبعد الحدود وكانت تتوفر فيه كل مقومات القيادة,,, الراحل الدكتور شلح كان حريصاً على الوحدة الفلسطينية وتكامل الفلسطينيين مع بعضهم البعض,,, ولم تقف اهتمامات ومسؤوليات الدكتور شلح عند حدود فلسطين بل امتدت إلى الأمة الإسلامية للتقريب بينها".

وقال نصر الله" ان الدكتور رمضان عبد الله شلح استطاع أن يدفع حركة الجهاد الإسلامي إلى التطور والتقدم ، مضيفا انه كان لنا لقاءات طويلة ومشاركات عديدة مع الدكتور رمضان شــلـح وعشنا سويًا ظروفًا كثيرة في الشدة والرخاء".

واشار نصرالله الى ان الدكتور رمضان شلح كان مخلصًا للقضية وللشعب الفلسطيني ومؤمنا بالمقاومة لأبعد الحدود وأولويته كانت المقاومة الجهادية وحرص الدكتور رمضان على العلاقة بين الفصائل المقا ومة، فلم تحكمه العقلية الحزبية، بل كان حريصًا على الوحدة الوطنية الفلسطينية.

واكد ان" حـركـة الـجـهـاد الإسـلامـي تطورت في عهد الدكتور رمضان شــلـح وحجزت لنفسها مكانًا كبيرًا في ساحة المواجهة مع العدو الإسرائيلي".