  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إغلاق قسم الباطني بمستشفى الخليل وعيادات الهلال الأحمر برام الله

الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق قسم الباطني بمستشفى الخليل وعيادات الهلال الأحمر برام الله


الخليل / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة إغلاق قسم الباطني في مستشفى عالية الحكومي في الخليل، والعيادات الخارجية في مستشفى الهلال الأحمر في مدينة البيرة، بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا داخلهما.

وأشارت الوزيرة الكيلة إلى أن المصابة التي أعلن عنها في مدينة رام الله كانت قد دخلت العيادات الخارجية في مستشفى الهلال الأحمر في رام الله، فيما كان مصابان من الخليل يُعالجان داخل قسم الباطني في مستشفى الخليل الحكومي.

وأوضحت أنه سيتم الحجر على جميع الموجودين في هذين القسمين وكل من تواجد فيهما خلال فترة وجود المرضى الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا لمدة 14 يوماً، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم.

#مي الكيلة #اغلاق مشفى #كورونا #فلسطين #مستشفى عالية الحكومي

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل: حماس أصبحت اليوم مُستعدّةً للحرب كما الجيوش وطوّرت صواريخ تصِل إلى ما بعد حيفا

إسرائيل تتجاوز السلطة وتبدأ في منح التصاريح إلكترونيًا للفلسطينيين

رسميا.. غانتس يعلن فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة بداية الشهر المقبل

"الهدوء المخادع سينتهي".. استعدادت غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع غزة

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تُتلف وثائق سرية خاصة تحسبا لاجتياح إسرائيلي للضفة الغربية

الليكود: الإدارة الامريكية أعطت الضوء الأخضر لإعلان "الضم" والتنفيذ في هذا الموعد ..

شاهد الفيديو : الرئيس المصري يتوقف بعد إصابة شاب

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ صباح اليوم

860x484 - 2020-06-16T223344.694

ترحيب فلسطيني.. بيان أُممي يرفض مخطط "الضم" ودعمه أمريكياً: انتهاك للقانون الدولي

معاريف" تكتب: يحيى السنوار ما بين إعمار غزة وتقوية الذراع العسكري لحماس

الجيش الاسرائيلي: لم نتلق طلبًا من قطر لتحويل الأموال الى قطاع غزة حتى اليوم

الكشف عن آلية ومواعيد إجلاء المواطنين والطلبة من مصر إلى الضفة الغربية