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الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم المحكمة الجنائية الدولية

الثلاثاء 16 يونيو 2020 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم المحكمة الجنائية الدولية


بروكسل /سما/

 أكد الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يدعم المحكمة الجنائية الدولية، بعد قرار الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات محتملة على الجنائية الدولية.

وقال بوريل في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن القرار الأميركي غيرمقبول وغير مسبوق من حيث النطاق والمحتوى، معربا عن قلقه البالغ إزاء التدابير المعلنة على المشاركين في عمل موظفي المحكمة الجنائية الدولية وأسرهم والأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: "في قيادة مكافحة الإفلات من العقاب، يجب أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على العمل بشكل مستقل ونزيه، ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بالدفاع عن المحكمة من أي تدخل خارجي يهدف إلى عرقلة سير العدالة وتقويض النظام الدولي للعدالة الجنائية، ونحث الولايات المتحدة على عكس موقفها".

واختتم بوريل: "في الوقت الذي يواجه فيه النظام الدولي القائم على القواعد ضغوطاً متزايدة، أصبح تعزيز نظام العدالة الجنائية الدولية أكثر أهمية من أي وقتمضى، وسيواصل الاتحاد الأوروبي مناصرة نظام روما الأساسي ودعوة جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى وضع حد للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم".

#الاتحاد الاوروبي #المحكمة الجنائية الدولية

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