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تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ورام الله

الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ورام الله


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ورام الله.

وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي، أن الإصابات تعود لمواطنة من رام الله، و4 مواطنين من محافظة الخليل بينهم مواطن من تفوح، وآخر من حلحول، ومواطنة ومواطن من مدينة الخليل.

وبينت أن حصيلة الإصابات بالفيروس ترتفع إلى 695 إصابة، بينها 324 في محافظة القدس، و299 في بقية المحافظات الشمالية، و72 إصابة في المحافظات الجنوبية، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة، أي التي ما تزال مصابة 120 حالة، منها 27 في محافظة القدس، وإصابة في بيت لحم، و42 في الخليل، و16 في قلقيلية، وإصابة في طولكرم، و4 في جنين، وإصابتان في أريحا، وإصابة في رام الله.

وأشارت الوزيرة الكيلة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 570 من مجمل الإصابات المسجلة، أي بنسبة 82% من مجمل الإصابات في فلسطين.

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