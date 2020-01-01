اقتحام المنطقة الأثرية في سبسطية

نابلس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس، دون معرفة الأسباب.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم أن نحو 25 ضابطاً إسرائيلياً قاموا بجولة في المنطقة الأثرية، بعد أن أغلقوا المنطقة أمام المواطنين ومنعوهم من الدخول إليها أو التواجد فيها.

وعبر عازم عن قلقه من هدف هذه الاقتحامات المتكررة للمنطقة الأثرية والتي ازدادت وتيرتها مؤخرا، والتي تعزز معلومات غير رسمية عن مخططات إسرائيلية للسيطرة على المنطقة.

وأوضح أن البلدية ماضية بمشروع تطوير المنطقة الأثرية الذي ينفذ بدعم من اليونيسكو، بالرغم من تهديدات الاحتلال بإزالة سارية العلم التي تقع في المنطقة المصنفة (ب).