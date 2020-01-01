"كريم" تطلق "Super App" .. تطبيق متعدد الخدمات لتوفير الاحتياجات اليومية للأفراد في المنطقة

غزة / سما /

أعلنت شركة كريم، منصة الانترنت الرائدة في الشرق الاوسط الكبير، عن إطلاقها تطبيق Super App ، لتصبح المنصة التقنية متعددة الخدمات التكنولوجية، حيث سيضمن التطبيق خدمات أخرى بالاضافة لنقل الأفراد وهي خدمات نقل الاشياء والمنتجات، وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك وفقاً للخدمات المتاحة في كل دولة.

وقد بدأت شركة كريم بطرح بعض خدمات Super App في العديد من البلدان التي تعمل بها، ومع نهاية يونيو ستتوفر مجموعة موسعة من الخدمات لعملاء كريم المسجلين على منصتها والبالغ عددهم 33 مليون مستخدم و 1.7 مليون كابتن في 13 دولة وأكثر من 100 مدينة.

صرح مدثر شيخة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كريم، "إن التوجه الأخير في ثقافة المستهلكين للتحول الرقمي -خاصة بعد جائحة فيروس كورونا العالمية- لافت للانتباه، و يزيد من سرعة االتكنولوجيا والاعتماد الرقمي، خاصة في التوصيل والمدفوعات. ويعمل التطبيق على دعم هذا التبني الرقمي السريع من خلال الجمع بين الخدمات اليومية الأساسية للعملاء في مكان واحد ، مع استخدام نظام تسجيل دخول موحد ونظام دفع متكامل. نحن نقوم بتصميم المنتجات والخدمات لتلبية الاحتياجات المحلية حتى يتمكن الافراد من الحصول على الخدمات التي تهمهم بطريقة اسهل.

صرح مدثر شيخة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كريم، "إن التوجه الأخير في ثقافة المستهلكين للتجارة الالكترونية يمثل فرصة عالمية وهامة، وازداد الايمان بأهميتها خاصة بعد جائحة فيروس كورونا العالمية. تطبيق Super App الذي نقدمه يدعم هذا التحول السريع من خلال الجمع بين مختلف الخدمات اليومية الأساسية للعملاء في مكان واحد ، مع استخدام نظام تسجيل دخول موحد ونظام دفع متكامل. نحن نقوم بتصميم المنتجات والخدمات لتلبية الاحتياجات حتى يتمكن الافراد من الحصول على الخدمات التي تهمهم بطريقة اسهل."

ويعمل تطبيق Super App على تقليل الوقت المستغرق من الشخص في البحث عن تطبيقات مناسبة، حيث سيوفر "التطبيق الشامل" خدمات متعددة في تطبيق واحد. فإن تطبيقات طلب الطعام والنقل التشاركي من بين التطبيقات العشرة الأكثر استخدامًا وفقًا لأبحاث من Apptopia ، - وغالبًا ما يتم استخدامها على أساس يومي، وسيتيح الجمع بين الاثنين العمل بطريقة أكثر كفاءة.

ومن جانبه، قال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، "تطبيق Super App هو رهان كريم الأهم على منطقة الشرق الأوسط الكبير، ونحن متحمسون للمؤشرات الإيجابية التي نراها ، حيث يتبنى الناس بشكل متزايد الخدمات الرقمية في حياتهم اليومية ." وأضاف "أعجبت بشدة بكافة فريق عمل كريم، فقد تحركوا بسرعة خلال فترة الجائحة للابتكار وتلبية طلب المستهلكين المتغير ".

وستمكن عملاء كريم حول المنطقة وفقاً للخدمات المتاحة في التطبيق في كل دولة من طلب رحلات عن طريق خدمات النقل التشاركي، و طلب الطعام من أكثر من 10،000 مطعم شريك حول المنطقة، بالاضافة لطلب الضروريات اليومية من محال السوبر ماركت أو الصيدليات أو تجار آخرين كما يستطيعوا طلب خدمات من تجار غير مشاركين على التطبيق وسيقوم أحد الكباتن بشراء السلع وتسليمها إلى أي مكان ، كما يمكن للعملاء الاستمتاع بخدمة الدفع الالكترونيCareem PAY والتي يمكن من خلالها ايضا تحويل رصيد للعائلة والأصدقاء أو تقسيم الفاتورة ، مما يجعل من السهل دفع جميع الخدمات بطريقة آمنة..

بالاضافة الى ذلك قامت كريم بتوسيع نطاق خدمات برنامج المكافآتCareem Rewards ، حيث يستطيع عملاء كريم الحصول على نقاط مكافآت في كل رحلة وطلب لاي من الخدمات المتاحة واستبدال نقاط المكافآت بخصومات على الرحلات أو الطعام أو خدمات الشركاء أو التبرع بها لمجموعة واسعة من المؤسسات الخيرية.

كباتن كريم أيضًا سيستطيعوا الاستفادة من الـ Super App حيث سيوفر لهم فرصة الوصول لعدد أكبر من العملاء في قطاعات مختلفة وطلب متزايد خاصة خلال أزمة فيروس كورونا، وهو ما يعني فرصة أكبر لمزيد من الدخل والأرباح.

أما من ناحية المتاجر والأعمال، فسيًمكن التطبيق التجار أو أصحاب منافذ البيع المختلفة من عقد الشراكات مع شركة كريم، لتقديم منتجاتهم وخدماتهم لأكثر من 33 مليون عميل حول المنطقة من خلال الـ Super App، وتوسيع نطاق أعمالهم وتحسين قدراتهم اللوجستية وتوصيل منتجاتهم المتنوعة، و كذلك استخدام خدمات الدفع الإلكتروني، لخدمة المزيد من الأفراد.

من منظور أداء الأعمال ، تتوقع كريم أن تشهد زيادة في نسبة الإيرادات والحفاظ على العملاء عن طريق البيع المتقاطع واستخدام العملاء لمنتجات وخدمات متعددة، كما تتوقع الشركة أن تنخفض تكاليف جذب عملاء جدد. كريم تنتوى ان تتوسع في أعمال تطبيق Super App، وتفتح منصتها للمزيد من المشاركين والمطورين لطرح خدماتهم الخاصة على التطبيق، وهو ما يعد أساس سياسة وأهداف كريم لجعل حياة الناس أسهل وتلبية احتياجات المجتمعات وقدرات الأسواق التي تعمل بها.

الجدير بالذكر ان طرح تطبيق الـ Super App بدأ في شهر مارس الماضي، على أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل بحلول شهر يونيو الجاري، على أن يتم تفعيل الخدمات بشكل تدريجي وفقا للخدمات المتوفرة في كل دولة حيث يخدم أكثر من 33 مليون مستخدم و 1.7 مليون كابتن في أكثر من 13 دولة، و100 مدينة.

يذكر أن الخدمات المتاحة في تطبيق Super App في غزة في الوقت الحالي سوف تتنوع ما بين النقل التشاركي وتوصيل الاشياء وتحويل الرصيد ومن المتوقع ان تتوسع كريم في خطة أعمال الـ Super App في غزة لتطرح المزيد من الخدمات مستقبلًا .