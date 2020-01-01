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خريشة: مناقشة البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان بفلسطين

الثلاثاء 16 يونيو 2020 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
خريشة: مناقشة البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان بفلسطين


رام الله / سما /

قال مندوب فلسطين الدائم في جنيف والمؤسسات الدولية الأخرى في سويسرا د. إبراهيم خريشة إنه تم خلال جلسة مجلس حقوق التي عقدت أمس مناقشة البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين.

وأوضح خريشة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن المتحدثين في هذه الجلسة التي جاءت استكمالاً للدورة الثالثة والأربعين للمجلس التي كانت توقفت بسبب جائحة كورونا، أكدوا عدم شرعية الاستيطان، وأدانوا استمرار انتهاكات الاحتلال، ورفضوا الإعلانات الإسرائيلية المتكررة لضم الأرض الفلسطينية .

وأعلن مندوب فلسطين الدائم في جنيف والمؤسسات الدولية الأخرى في سويسرا د. إبراهيم خريشة أنه سيتم التصويت يوم الجمعة المقبل على 4 مشاريع قرارات خاصة بفلسطين وتتحدث عن المساءلة والمحاسبة وحق تقرير المصير والاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية، معرباً عن أمله بأن يتم التصويت لصالحها.

وأشار خريشة إلى أنه للمرة الأُولى سيتم عقد جلسة خاصة حول التمييز العنصري ضد السود في أمريكا، وسيتم طرح مشروع قرار لتبنيه من مجلس حقوق الإنسان.

#فلسطين #الامم المتحدة #إبراهيم خريشة

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