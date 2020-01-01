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اجتماع لجنة الطوارئ مع الهيئات المحلية بخصوص الحرائق في جنين

الثلاثاء 16 يونيو 2020 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع لجنة الطوارئ مع الهيئات المحلية بخصوص الحرائق في جنين


جنين / سما /

 ناقشت لجنة الطوارئ العليا المكلفة بمتابعة الأحوال الجوية والحرائق في المحافظة، مسببات وقوع الحرائق وطرق السلامة والوقاية للحد منها، بحضور نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، ومساعده أحمد القسام، منسق لجنة الطوارئ العليا، ومدير عام الحكم المحلي راغب أبو دياك، والمهندسة رباب سمارة ممثلةً عن مديرية الدفاع المدني، ومدير الزراعة مهندس باسم حماد، وعدد من رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة، وأعضاء لجنة الطوارئ العليا.

ودعا أبو الرب والقسام باسم محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب إلى مساندة الهيئات المحلية لعمليات الدفاع المدني وتشكيل لجان كشفية وتطوعية لمساندة ومؤازرة الدفاع المدني في عمله، خصوصاً في المناطق الجبلية والوعرة، فيما طالبا الهيئات المحلية بالعمل على تنظيف جوانب الطرقات وأماكن الحاويات المخصصة للنفايات وتوعية المواطنين بتنظيف الأراضي الخاصة بهم، والمحافظة على الأماكن العامة والمتنزهات والمناطق الحرجية، واتباع المواطنين كافة الإرشادات التوعية الصادرة من جهات الاختصاص للحد من وقوع الحرائق ومخاطرها على المواطنين والبيئة المحيطة، وضرورة التعاون مع الهيئات المحلية.

واستعرض المشاركون مسببات الحرائق التي وقعت وطرق السلامة والوقاية منها، وتم الاستماع إلى بعض المداخلات من الهيئات المحلية ومناقشة كافة المعيقات والمشاكل التي تواجه عمل هذه الهيئات المحلية بالخصوص.

#جنين #حريق

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