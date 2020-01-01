محافظا جنين وطولكرم يتفقدان الأسواق لتأكيد الالتزام بالإجراءات الوقائية

جنين / سما /

قام محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، الثلاثاء، بجولة تفقدية على الأسواق، شملت عدداً من المطاعم والمتنزهات والمحلات التجارية في المدينة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة المواطنين وتجنيبهم هذا الوباء، وذلك بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وقرارات الحكومة بخصوص هذه الاجراءات لمنع نفشي المرض بعد ظهور عدد من الإصابات في محافظات الوطن.

ورافق الرجوب في الجولة مدير صحة المحافظة د. وسام صبيحات، ومدير شرطة المدينة العقيد علي بواقنة، ومدير الاقتصاد الوطني عماد أبو طبيخ، ومدير الضابطة الجمركية العقيد راضي كتانة، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ومنسق لجنة السلامة العامة في المحافظة.

ونقل الرجوب تحيات الرئيس للمواطنين في المحافظة، وحثهم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم وتجنيبهم وأبناء الشعب الفلسطيني من الإصابة بالمرض.

وشدد الرجوب على أصحاب المطاعم والمؤسسات الترفيهية بضرورة الالتزام ببروتوكول الصحة وكافة سبل الوقاية في هذه الأماكن التي يرتادها المواطنون، مشيداً في الوقت ذاته بطواقم الصحة والمؤسسات الشريكة التي تبذل جهوداً في مواجهة هذا الوباء.

من جهة أُخرى، أكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم، مشدداً على توجيهات الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وقرارات الحكومة بخصوص هذه الإجراءات للحفاظ على صحة المواطنين، وتجنيبهم خطر هذا الوباء الذي يتطلب الوعي والأخذ بجميع سبل الوقاية والسلامة العامة، وتطبيق البروتوكولات الصحية الخاصة بكل قطاع.

وقام أبو بكر بجولة تفقدية في الأسواق في مدينة طولكرم، بمشاركة قائد المنطقة العقيد جمال أبو العز ومديري الأجهزة الأمنية ولجنة الطوارئ المصغرة ولجنة السلامة العامة والفرق المتخصصة للتأكيد على اتباع إجراءات السلامة العامة بخصوص مواجهة فيروس كورونا.