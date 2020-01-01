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مقتل شاب وإصابة فتى بإطلاق نار في يافا

الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب وإصابة فتى بإطلاق نار في يافا


يافا /سما/

قتل شاب، وأصيب فتى بجروح، إثر تعرضهما لإطلاق نار، ظهر الثلاثاء، في مدينة يافا داخل اراضي عام 1948.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب فريد خلاف (20 عاما) لقي مصرعه، وأصيب فتى يبلغ (13 عاما) بجروح بالغة الخطورة، في جريمة إطلاق نار بمدينة يافا.

واضافت المصادر أن مجهولين أطلقوا النار على الشاب والفتى خلال تواجدهما برفقة بعضهما البعض في شارع روبنشتاين بالمدينة، مشيرة إلى أن خلاف توفي متأثرا بجروحه في المستشفى.

وتشير الإحصائيات منذ بداية العام الحالي إلى مقتل 35 شخصا في المجتمع العربي بالداخل في جرائم قتل مختلفة، آخرهم الشاب خليل خليل (28 عاما) من حي الحليصة في حيفا.

#جريمة قتل #الداخل المحتل #يافا #اطلاق نار

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