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سماء فلسطين تشهد كسوفا جزئيا للشمس الأحد القادم

الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
سماء فلسطين تشهد كسوفا جزئيا للشمس الأحد القادم


رام الله / سما /

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية ان سماء فلسطين ستشهد يوم الأحد القادم الموافق 21 حزيران كسوفا جزئيا للشمس يستمر ساعتين و5 دقائق، ويشاهد في كافة المدن الفلسطينية بنسب مُتفاوتة.

وأوضحت الجمعية الفلكية في بيان لها أن الكسوف القادم هو كسوف حلقي، ولكنه يشاهد في شكله الجزئي فقط في فلسطين، والكسوف الحلقي للشمس يختلف عن الكسوف الكلي فخلال الكسوف الحلقي سيقع القمر بعيدا جدا من الأرض لذلك لن يكون قادرا على تغطية قرص الشمس بالكامل لذلك ستبقى " حلقة " مضيئة من ضوء الشمس تحيط بالقمر تسمى " حلقة النار".

وأضافت الجمعية أنه في فلسطين سيكون الكسوف مشاهدا جزئيا فقط نظرا لوقوع فلسطين داخل منطقة شبة ظل القمر، حيث سيلاحظ حدوث الكسوف في الجزء الأيمن من الشمس بالنسبة للراصد من المناطق الفلسطينية، وستكون مدة الكسوف الجزئي في القدس ساعتين و5 دقائق، وسيبدأ الكسوف الجزئي في تمام الساعة 7:25:34، و وتكون ذروته في الساعة 08:24:24 دقيقة، وينتهي في تمام الساعة 9:30:20 صباحاً، وسوف تكون نسبة الاحتجاب في قرص الشمس %35.63 في مدينة القدس، وستكون أعلاها في جنوب الخليل 36.56% وأدناها في شمال جنين 33.81%.

وحذرت الجمعية الفلكية الفلسطينية، من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف بدون استخدام نظارات ومرشحات خاصة بالكسوف ، لما فيه من خطر على العين، خصوصاً أنه يصادف وقت خروج الموظفين لأعمالهم صباح الأحد.

#الجمعية الفلكية الفلسطينية #سماء فلسطين #كسوف الشمس

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