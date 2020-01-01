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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الشيشاني

الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الشيشاني


رام الله / سما /

جرى اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جمهورية الشيشان في روسيا الاتحادية، رمضان قديروف.

واطمأن سيادته، على صحة الرئيس قديروف، والأوضاع الصحية في جمهورية الشيشان في ظل تفشي فيروس كورونا، وهنأه بالسلامة والعافية، متمنيا له ولروسيا الاتحادية ولشعب الشيشان كل الخير والعافية.

وتبادل الرئيسان، الآراء ووجهات النظر حول جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الأخوية بين البلدين، إضافة إلى العلاقات العربية والإسلامية، والموقف الرافض لـ"صفقة القرن"، ومخططات الضم الإسرائيلية.

بدوره، أكد الرئيس قديروف، دعمه لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل الحرية والاستقلال، مشددا على أن قضية فلسطين هي قضية الأمة الإسلامية كلها، وأن جمهورية الشيشان ستواصل دعمها لقضية فلسطين العادلة.

#الرئيس عباس #رمضان قديروف #جمهورية الشيشان #فلسطين

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