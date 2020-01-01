نتنياهو: رحلات جوية لليونان وقبرص ابتداء من مطلع آب

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال استقباله نظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في فندق وولدورف أستوريا في القدس، اليوم الثلاثاء، إن استئناف الرحلات الجوية بين إسرائيل وبين اليونان وقبرص في الأول منن آب/أغسطس المقبل.

وأضاف نتنياهو أن لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني وبحث استئناف الرحلات الجوية هي "المداولات الأولى في العالم بين حكومات في عصر الوباء، ويعكس حقيقة أن كلانا نجحنا في مكافحة كورونا ودليل على الصداقة القوية بين الدولتين. ولدينا مصالح وتحديات وفرصا مشتركة. وهناك تنويع واسع في التعاون الأمني وتبادل معلومات استخبارية وسايبر".

وتابع نتنياهو أنه "سنستمر في بحث مشروع إيست ميد (لنقل الغاز). ونحن ملزمون بهذا. وهناك مجالات تعاون أخرى، مثل الزراعة البحرية والسياحة. ويزور اليونان 1.2 مليون سائح إسرائيلي سنويا. ونفحص إمكانية فتح السياحة واليونان وقبرص ستكونان الوجهة الأولى. وغايتنا هي الأول من آب/أغسطس. وإذا كنا راضين من معطيات انتشار الفيروس، فإن الأول من آب/أغسطس سيكون موعد فتح السماء. وهذه بشرى هامة لإسرائيل".

من جانبه، قال ميتسوتاكيس "أنا هنا في جولة ما بعد كورونا الأولى التي أقوم بها من أجل التحدث مع الحكومة الجديدة في إسرائيل حول طرق تعزيز العلاقة والشراكة. وهذه شراكة قوية ومستقرة لكن يمكن أن تكبر وتتعزز أكثر. ولقد نفذ كلانا عملا جيدا في مواجهة موجة الوباء الأولى، ومن غير الحكمة أن نستريح الآن. وعلينا الاستعداد لاحتمال موجة ثانية".

وأضاف أن "ثمة أهمية بالنسبة لنا أن نفتح اليونان أمام السواح، لكننا سنضع أمان المواطنين في المرتبة الأولى، وعلى أمل، إذا سارت الأمور بحسب الخطة، أن يتمكن إسرائيليون من المجيء ابتداء من الأول من آب/أغسطس. وعملنا بجد من أجل الاهتمام بأمان المواطنين. وتوجد تعليمات صارمة".

وتابع رئيس الوزراء اليوناني أنه سيلتقي مع مجموعة مستثمرين إسرائيليين نشطين في اليونان أو يرغبون بالاستثمار في اليونان.

ويرافق ميتسوتاكيس وزراء الدفاع، الخارجية، السياحة، جودة البيئة، الطاقة والمياه، الإشراف على الاستثمارات، ومسؤولون حكوميون في مجال السايبر والتجديد الإلكتروني.