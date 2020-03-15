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غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 13 عينة

الثلاثاء 16 يونيو 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 13 عينة


غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه تم إجراء 13 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ولم يتم تسجيل إصابات جديدة بـ"كوفيد-19".

وأشارت إلى أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 11.753 عينة، منها 11.681 عينة سلبية، و72 عينة إيجابية.

وبينت أنه ابتداءً من 15/3/2020 سيتم عمل حجر إلزامي لكل العائدين عبر المعابر في مراكز الحجر الخاص، كما تم إنهاء الحجر للعديد من العائدين وفق السياسة المقرة من وزارة الصحة.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #فحوصات كورونا #اصابات

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