هيئة الأسرى: انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى تستوجب تنسيقاً عالي المستوى في كافة السجون

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن " إرجاع الأسرى في سجن عوفر لوجبات الطعام الخميس الماضي، خطوة احتجاجية تأتي في سياق حالة تقود لبلورة خطوات عمل لإعادة انتزاع حقوق الأسرى، والتصدي للإجراءات غير القانونية بحقهم من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال".

وأوضح عبد ربه في حديث إذاعي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي من قيادة الحركة الأسيرة في هداريم أو السجون الأخرى، مشدداً على أن مواجهة اجراءات وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى تستوجب تنسيقاً عالي المستوى في كافة السجون ضمن آلية عمل موحدة للمواجهة.

وفيما يتعلق بالزيارات العائلية، أكد عبد ربه أن هذه الزيارات حق أساسي مكتسب وفق اتفاقية جنيف وتولى الصليب الأحمر التنسيق لها، مشيراً في السياق أن عدداً من الزيارات تمت في الآونة الأخيرة في سجني ريمون والنقب، لكن لصليب الأحمر تنصل من مسؤولياته ولم يقم بالتنسيق، لافتاً إلى أن ذلك يضع علامة استفهام كبيرة.