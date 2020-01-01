الحسيني: الاحتلال يستهدف مخيم شعفاط في إطار إيقاف الخدمات المقدمة للاجئين

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير، عدنان الحسيني: "إن الحكومة الاسرائيلية تستهدف مخيم شعفاط في إطار إيقاف خدماته المقدمة للاجئين، وإلغاء الوجود والحق الفلسطيني، مضيفاً أنها تحاول إزالة المدارس من البلدة القديمة.

وشدد الحسيني في حديث إذاعي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الحفاظ على وكالة الانروا، ودعم الهيئات الوطنية العاملة واللجان الشعبية، والمجتمع المدني في المخيم الذي يحتاج للكثير من الإمكانيات والدعم في كل نواحي الحياة بسبب ضعف بنيته التحتية، في سبيل استمرار الحياة فيه وتقديم خدماته للاجئين.

وفيما يتعلق بالمشروع الاستيطاني والمعروف باسم الشارع الأمريكي، أوضح الحسيني أن هذا الطريق يهدف لربط المستوطنات ببعضها البعض، وتم بموجبه مصادرة الكثير من أراضي المواطنين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن هذا المخطط جزءاً من عملية الاقتضام التي تنتهجها حكومة الاحتلال.