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هيئة الإغاثة التركية تُساعد 647 من أُسَر الأيتام بغزة

الثلاثاء 16 يونيو 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الإغاثة التركية تُساعد 647 من أُسَر الأيتام بغزة


غزة / سما /

 قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) مساعدات لـ 647 أسرة يتيم في قطاع غزة، ضمن دعمها لمكافحة فيروس "كورونا" بفلسطين.

وأوضح مسؤول الإعلام في فرع الهيئة بالقطاع محمود الشرفا أن الطرود تحتوي على المواد الأساسية للتعقيم والتنظيف لمساعدة المواطنين في ظل فرض الاحتلال حصارًا مشددًا على قطاع غزة منذ 14 عامًا، ما فاقم نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

ووفق وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، فإن نسبة الفقر والبطالة في القطاع، وصلت إلى نحو 75% من السكان، وأن 70% من السكان غير آمنين غذائيًا.

#هيئة الإغاثة الإنسانية التركية #غزة

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