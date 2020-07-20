عكوبة : تمديد رخص المركبات العمومية والحافلات

رام الله / سما /

اصدرت وزارة النقل والمواصلات قرارا بتمديد سريان رخص المركبات العمومية والحافلات بسبب الظروف الراهنة في البلاد.

وقال مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة، اليوم الثالاثاء، انه تم تمديد سريان رخص المركبات العمومية والحافلات العمومية وحافلات النقل الخاص لغاية 20/7/2020 تلقائيا بتعليمات من وزير النقل والمواصلات عاصم سالم.



واضاف عكوبة انه اصدر تعليماته بتجديد رخص المركبات بكافة انواعها، ولجمع المواطنين الذين يرغبون بتجديد رخص مركباتهم مدة 6 اشهر بدلا من سنة كاملة نتيجة الازمة المالية.



واكد عكوبة ان الادارة العامة لسلطة الترخيص تضع كافة امكانياتها امام الجمهور الفلسطيني للتخفيف على المواطنين خلال الازمة التي يمر بها الشعب.