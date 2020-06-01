هيفاء وهبي لمدير أعمالها .. "خايف من الناس ومش خايف من ربك"

وكالات / سما /

لا تزال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تشن هجوماً إعلامياً على مدير أعمالها محمد وزيري، والذي اتهمته بالاستيلاء على عائدات حفلاتها ومسلسلاتها.

وفي رسالة غير مباشرة ، شديدة اللهجة وجهتها وهبي عبر حسابها على "تويتر" اتهمت فيها شخص لم تذكر اسمه بـ"سرقة" الأموال التي جنتها كثمرة جهد مضن على مدار سنوات طويلة من العمل.

وقالت وهبي عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي، تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا؟".

وأضافت الفنانة اللبنانية قائلة في التغريدة نفسها: " خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!"، حسب تعبيرها.

وعبر حسابها بتطبيق Instagram، نشرت عبر خاصية Stories: "وقال الله وقال الرسول وأنت أكبر نصاب! بيني وبينك القضاء".





يشار إلى أن وهبي أعلنت لجوئها للقضاء ضد محمد وزيري لاتهامه بسرقتها، وكان وزيري رد على اتهامات هيفاء وهبي له بسرقة أموالها بدعوى لإثبات زواجه منها.

وكانت قد أكدت وهبي في 25 مايو/أيار الماضي ادعاء وزيري بشأن إثبات زواجه منها عار من الصحة مشيرة إلى أنها ستتخذ الخطوات القانونية اللازمة بهذا الصدد بعد نهاية الإجازة القضائية.

يذكر أن محامي الفنانة اللبنانية، ياسر قنطوش، كان قد قال عبر صفحته على موقع فيسبوك إن وزيري استولى على 63 مليون وبالتالي رفعت عليها وهبي دعوى قضائية.