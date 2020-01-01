تغييرات بسيطة في الحياة اليومية تعزز الصحة

وكالات / سما /

مطلوب منك نسيان الهوس بالأنظمة الغذائية وممارسة التمارين، ويمكن لبعض التعديلات البسيطة أن تعطي جسمك دفعة. يمكن للتغييرات الطفيفة في أسلوب حياتك والعادات الغذائية تحسين صحتك على المدى الطويل أيضا.

وفيما يلي يقدم الخبراء بعض الطرق السهلة للبقاء في حالة بدنية لائقة:-

قف مثل الفلامنجو:

يقول مصمم الرقصات تيم هاتشفول: "قف على ساق واحدة عند غسل الأسنان لتشغيل عضلات الجذع العميقة التي تحمي الظهر. لا يقوم الكثيرون بتشغيل هذه العضلات وهذه هي الفرصة المثالية لتقدم لها تدريب قصير ولكن فعال. قم بغسل الأسنان بيد وقف على الساق المعاكسة لمدة دقيقة ثم قم بالتبديل".

لا تبصق:

يقول الطبيب فيليب ستيمر من رابطة أطباء الأسنان البريطانية: "لا تشطف أسنانك بعد غسلها بمعجون الأسنان حيث أن الشطف يزيل غطاء الفلورايد الواقعي الذي يعطي ساعات من الحماية. تجنب شرب أي سوائل لمدة نصف ساعة الأقل بعد ذلك. يجب تجفيف فرش الأسنان قبل وضع المعجون، فهناك الكثير من الرطوبة بالفعل في أسنانك"، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ميرور البريطانية.

تسوق بعينيك:

يقول آدم ميد، وهو خبير تغذية في مستشفى كينجستون بلندن، "يشير شعار (خمسة في اليوم) إلى التنوع قدر المستطاع في الجودة. وبالأخص يحتاج المرء إلى شراء ألوان متنوعة يمثل كل منها مضادات أكسدة ومغذيات مختلفة تعزز الصحة التي تعمل معا. وعلى سبيل المثال فيتامين سي في الفاكهة يعزز امتصاص الحديد من الخضروات الورقية مثل السبانخ وحتى اللحوم الحمراء.

ويضيف: "حاول تناول كل ما هو موجود في الموسم وتأكد من الحصول على مجموعة متكاملة من الألوان في سلتك. فكر في أنوار إشارة المرور؛ شيء أخضر، شيء برتقالي، شيء أحمر".

نم في درجة حرارة باردة:

تقول الطبيبة بيتا أودونيهيو، وهي استشاري نوم في عيادة لندن كلينيك، "تحتاج درجة حرارة أجسامنا إلى الانخفاض بواقع درجتين مئويتين حتى ننام، وبالتالي إنها فكرة جيدة النوم في غرفة باردة وترك النافذة مفتوحة قليلا.

ويقول: "إحدى الطرق لجعل درجة حرارة جسمك تنخفض بشكل أسرع حتى تنام بشكل أسرع، هي الحصول على حمام ساخن قبل النوم."