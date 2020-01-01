احذف هذا التطبيق فورًا من جهازك

وكالات / سما /

وضع تطبيق شائع مستخدمو هواتف وأجهزة "أندرويد" اللوحية في حالة تأهب قصوى، نتيجة لإمكانية استنزاف حساباتهم المصرفية بهدوء.

واعتاد مالكو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" للتحذيرات من باحثي الأمن.

ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها غوغل، فإن البرامج الضارة وبرامج الفدية والأدوات البرمجية تستمر في التسلل إلى متجرها، وتجد طريقها للجمهور بسبب الشعبية الكبيرة لنظام أند رويد.

آخر هذه التطبيقات، تطبيق مشهور باسم "سناب تيوب" (SnapTube)، يعرف بأنه طريقة سهلة لتنزيل مقاطع الفيديو من "يوتيوب" و"فيسبوك"، وقد تم تنزيله أكثر من 40 مليون مرة.

وكشف تقرير جديد من شركة "أب ستريم سيستيمز" (UpStreamSystems) المختصة بأمن الهواتف الذكية، أن المستخدمين الذين حمّلوا تطبيق "سناب تيوب" على هواتفهم الذكية، قد يجدون أنفسهم يدفعون ثمنا باهظا، ذلك أن هذا التطبيق يسجل المستخدمين بهدوء ليحصل منهم على خدمات متميزة دون علمهم.

وتُعرف هذه الممارسة باسم فلييسواير (fleeceware)، أي ابتزاز مطوري التطبيقات لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وجني أرباح عبر فرض رسوم اشتراك على تلك التطبيقات في مرحلتها التجريبية أو بمجرد الاشتراك فيها.

وتسمح غوغل لمطوري الجهات الخارجية بشحن بطاقة الائتمان أو الخصم المحفوظة في حساب غوغل، لتمكين بعض الخدمات الأكثر شعبية، مثل "نتفليكس"، من العمل بسلاسة لدى مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام "أندرويد".

وعادة ما يتمكن مستخدمو تطبيق "أندرويد" من إلغاء الفترة التجريبية يدويا، لتجنب فرض رسوم على الاشتراك الكامل.

ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من المستخدمين يقومون ببساطة بإلغاء تثبيت التطبيق، عندما لا يكونون مهتمين أو يرغبون في تجنب الانتقال إلى الاشتراك غير المجاني.

وقد ينسى البعض أنهم قد اشتركوا حتى في اشتراك تجريبي داخل التطبيقات، عندما يقومون بإزالتها من هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام "أندرويد".

وإذا قمت بتحميل "سناب تيوب" لتنزيل مقطع فيديو على "يوتيوب" أو "فيسبوك" بسرعة ثم حذفت التطبيق ونسيته، فربما قد تكون قمت بالتسجيل دون قصد في خدمة متميزة من المطور.

مكاسب هائلة

وتشير التقديرات إلى أن "سناب تيوب" كسب بالفعل عبر أنشطته الاحتيالية زهاء 100 مليون دولار، من المستخدمين.

وعند إلقاء الضوء على هذه الممارسة، زعمت شركة "موبي سبيس" (Mobiuspace) -مطور تطبيق "سناب تيوب" وعدد من التطبيقات الناجحة الأخرى-أنها لم تكن على علم بالمشكلة، وأن أي رسوم غير مرغوب فيها للعملاء ترجع إلى تطبيق تابع لجهة خارجية، يتواصل معه سناب تيوب، الأمر الذي رفضته غوغل على ما يبدو، حيث أزالت الآن سناب تيوب من متجر "غوغل بلاي".

وبالطبع، فإن إزالة سناب تيوب من متجر غوغل، يعني أن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الجديدة التي تعمل بنظام "أندرويد"، لن تتمكن من تنزيل التطبيق.

وإذا قمت سابقا بتنزيل "سناب تيوب" ولاحظت بعض الرسوم غير العادية الخارجة من حسابك الحالي، فيجب عليك تشغيل تطبيق متجر "بلاي" على هاتفك والنقر على زر القائمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

بعد ذلك توجه إلى الاشتراكات وابحث عن أي شيء مرتبط بسناب تيوب وحدده، ثم اضغط على إلغاء الاشتراك واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للتخلص من الرسوم التي يمكن أن تسحب من حسابك دون علمك.