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"فيسبوك" يتيح الدفع وتحويل الأموال عبر "واتساب" في البرازيل

الثلاثاء 16 يونيو 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" يتيح الدفع وتحويل الأموال عبر "واتساب" في البرازيل


وكالات / سما /

أطلق "فيسبوك" خدمة الدفع الخاصة به على تطبيق "واتساب" في البرازيل الاثنين بهدف السماح للمستخدمين بالدفع مقابل المشتريات أو تحويل الأموال إلى الأقارب بسهولة.

وأطلق الموقع محفظة "باي فيسبوك" على تطبيق "واتساب" للمراسلة في تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة.

وهذه المرة الأولى التي يمكن فيها استخدام "واتساب" للدفع للشركات أو تحويل أموال للأفراد ضمن قائمة الأسماء في التطبيق.

وسيتوجب على المستخدمين امتلاك بطاقات فيزاكارد أو ماستركارد صادرة عن مصارف معينة. وسيكون هناك حاجة إلى إدخال رمز مؤلف من ستة أرقام أو تعريف رقمي للمصادقة على عملية الدفع.

ويتم التعامل مع هذه العمليات التي تحصل على "باي فيسبوك" من مجموعات شريكة مثل "باي بال" في الولايات المتحدة و"سييلو" في البرازيل.

وأوضح "فيسبوك" في بيان "إن إرسال الأموال أو إجراء عملية شراء على واتساب" مجانية. ستدفع الشركات عمولة مماثلة لتلك التي تدفع في معاملات بطاقات الائتمان".

ويعتزم "فيسبوك" جعل هذه الخدمة متاحة تدريجا على مجموعة تطبيقاته الأخرى بما فيها "إنستغرام" على أن تشمل بلدانا أخرى.

#واتساب #فيسبوك #البرازيل

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