مركز شباب خربة العدس برفح يختتم مبادرة اعرف وطنك

رفح / سما /

اختتم مركز شباب خربة العدس مبادرة اعرف وطنك والتي جاءت برعاية وزارة الشباب و الرياضة في إطار دعم المراكز الشبابية تحت شعار ( البركة في الشباب ) ، بتنظيم المسابقة الثقافية الوطنية و معرض صور وطنية.

حيث كانت الفعالية بالتعاون مع اكاديمية اياكس للمواهب الكروية ، حيث كانت المبادرة استكمالا لمبادرة كن مبادرا تكن مميزا حيث شملت مسابقة إلكترونية لأجمل صورة من مدن وقري فلسطين ، المسابقة الثقافية الوطنية للفتيان، ومعرض الصور الذي يمثل جزء من معالم و مدن الوطن .

وقال الأستاذ هاني النحال الموجه العام للمركز بأن الهدف من هذه المبادرة تعزيز الانتماء والهوية الفلسطينية وغرس الولاء والانتماء للأرض والوطن والقضية الفلسطينية في نفوس أبناءنا والحفاظ على التراث الوطني والارث التاريخي للثورة الفلسطينية والتاكيد على التمسك بأرضنا وحقنا في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.