ميسي أهدى برشلونة 80% من نقاط "الليغا"

وكالات / سما /

خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته رقم 475 في بطولة الدوري الإسباني, التي فاز فيها برشلونة على مايوركا (4-0).

وأثبت ميسي أن التوقف الطويل لنحو ثلاثة أشهر, لم يؤثر على موهبته الفذة، ليواصل قيادة النادي "الكتالوني" نحو الانتصارات.

ولا يمكن إنكار أن هيمنة برشلونة المحلية بالحصول على نصف ألقاب "الليغا" منذ بداية القرن 21، يرجع الفضل فيها بشكل رئيسي إلى "البرغوث"، لذلك يستمر الرهان عليه هذا الموسم رغم بلوغه "32 عاما".

ورغم لعب ميسي مع نجوم لامعين بحجم رونالدينيو وإيتو وتشافي وهنري وفيا وسواريز ونيمار، إلا أنه احتفظ بفاعليته دائما وقدرته على الحسم في كل الظروف كهداف أو صانع لعب.

صحيفة "سبورت" الإسبانية, ذكرت أن برشلونة خسر 43 مباراة فقط في وجود ميسي، بمتوسط خسارة واحدة كل 10 مباريات (بنسبة إجمالية 9%)، بينما يفوز الفريق بـ3 مباريات من كل 4 مباريات يشارك فيها، بنسبة نجاح 75 %.

وسجل ميسي بقميص برشلونة 439 هدفا، بمتوسط 0.92 هدفا في المباراة، بجانب 177 تمريرة حاسمة.

أما النقطة المثيرة للاهتمام في هذه الإحصاءات, هي أن ميسي منح برشلونة 80% من نقاط "الليغا"، بعدما ساهم في جمع 1142 نقطة من إجمالي 1425 نقطة.