  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إبراهيموفيتش يخالف قواعد الوقاية من كورونا

الثلاثاء 16 يونيو 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إبراهيموفيتش يخالف قواعد الوقاية من كورونا


وكالات / سما /

آثار النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان، الجدل من جديد بعدما كسر قواعد الوقاية من فيروس كورونا.

ويتعافى إبراهيموفيتش في الوقت الحالي من الإصابة التي تعرض لها في تدريبات ميلان خلال الأسابيع الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس. والتي انتهت بخروج الروسونيري من المسابقة.

واشار موقع “فوتبول-إيطاليا” أن إبراهيموفيتش استغل فرصة تواجده في السويد لمشاهدة مباراة فريقه هاماربي – النادي الذي يملكه جزئياً – الذي استضاف فريق أوسترستوند.

وفاز فريق إبراهيموفيتش بثنائية نظيفة، وعقب نهاية المباراة ذهب إلى غرفة الملابس بعد صافرة النهاية لتهنئة اللاعبين على فوزهم.

وأكدت التقارير الصحفية أن زلاتان إبراهيموفيتش خالف البروتوكول الصحي الذي يسمح فقط للاعبين والمدربين فقط بدخول غرف تغيير الملابس.

ومن المقرر أن يخضع المهاجم البالغ من العمر 38 عاماً للتحقيق من قبل الاتحاد السويدي بسبب سلوكه. بينما لن يعاقبه فريقه ميلان لأنه حصل على إذن بالتواجد في بلاده السويد أثناء فترة تعافيه من الإصابة.

#ميلان #زلاتان إبراهيموفيتش #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: لهذا السبب.. قطر قررت تأخير وصول أموال المنحة القطرية الى قطاع غزة

صحيفة : الحكومة الفلسطينية تحاول تأمين جزء من رواتب الموظفين لهذا الشهر.. وتمر بحالة عجز مالي كبير

العمادي يتحدث حول المنحة القطرية واسباب تأخرها وينفي المزاعم الاسرائيلية

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة..

غرينبلات: الضفة ليست أرضاً فلسطينية ولا أعتبر بسط السيادة الإسرائيلية عليها غير قانوني

مرفق رابط الفحص.. "أونروا" تعلن أسماء المرشحين لتقديم امتحان وظيفة معلم/معلمة بقطاع غزة

رسميا.. غانتس يعلن فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة بداية الشهر المقبل

الأخبار الرئيسية

إسرائيل: حماس أصبحت اليوم مُستعدّةً للحرب كما الجيوش وطوّرت صواريخ تصِل إلى ما بعد حيفا

فتحي حمّاد

"حمّاد" ينفي تصريحات نُسبت له حول جهوزية حماس لإستلام الضفة

الليكود: الإدارة الامريكية أعطت الضوء الأخضر لإعلان "الضم" والتنفيذ في هذا الموعد ..

إسرائيل تتجاوز السلطة وتبدأ في منح التصاريح إلكترونيًا للفلسطينيين

يديعوت: أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي