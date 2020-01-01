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تصريح مثير من مورينيو حول فترة تواجده في برشلونة

الثلاثاء 16 يونيو 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح مثير من مورينيو حول فترة تواجده في برشلونة


وكالات / سما /

اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، بفضل برشلونة عليه خلال مسيرته الاحترافية في عالم التدريب.

وكان مورينيو يعمل مترجمًا ومساعدًا رفقة بوبي روبسون ولويس فان جال في النادي الكتالوني.

وقال مورينيو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كانت هذه الفترة في برشلونة بمثابة مزيج من كل شيء، وتعلمت الكثير هناك".

وأضاف: "عملت مع اثنين من أفضل مدربي العالم، ووقفت جنبًا إلى جنب مع أفضل لاعبي كرة القدم في ذلك الجيل داخل نادٍ لديه فلسفة رائعة في اللعب والعمل والمنافسة".

وأتم: "في هذه الفترة استحقيت التواجد مع الأفضل، حيث إنني كنت لا أزال أتعلم، وكان من الجيد العمل مع لاعبين مثل ستوشيكوف وفيجو ورونالدو، ومع اثنين من أكبر المدربين مثل روبسون وفان جال".

#جوزيه مورينيو #برشلونة

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