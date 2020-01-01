بايرن ميونخ يغري أشرف حكيمي براتب خيالي

وكالات / سما /

انضم بايرن ميونخ بقوة إلى سباق التعاقد مع الغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الشاب والمعار إلى بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء.

وخطف أشرف حكيمي الأضواء بفضل المستوى الرائع الذي قدمه مع بايرن ميونخ على مدار موسمين، حيث ساهم هذا الموسم بتسجيل 19 هدفاً رغم أنه يلعب كظهير أيمن معظم الوقت، فقد سجل بنفسه 9 أهداف وصنع 10 آخرين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد يعرف تماماً رغبة اللاعب، والمتمثلة بالعودة إلى النادي ليكون لاعباً أساسياً، فهو يرفض بشكل قاطع فكرة البقاء كبديل لداني كارفاخال الذي ما زال يقدم عطاء جيد رغم تراجع مستواه قليلاً، ولهذا فإن خيار رحيله عن النادي وارداً بقوة.

وأضاف التقرير أن النادي البافاري يستهدف التوقيع مع أشرف حكيمي ومستعد لتقديم الضمان له باللعب بشكل أساسي، ويعد هذا الخيار المفضل للاعب من بين جميع الخيارات الأخرى المطروحة، أولاً لأن البايرن عرض عليه راتباً كبيراً، وثانياً لأنه سيبقى في الدوري الألماني الذي بات يعرفه جيداً.

وعرض بايرن ميونخ على أشرف حكيمي راتب سنوي قدره 6 إلى 7 ملايين يورو صافية من الضرائب، وهذا يفوق بكثير ما يجنيه اللاعب في الوقت الحالي مع ريال مدريد.

وهناك أندية أخرى مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب مثل إنتر ميلان ومانشستر يونايتد، دون أن ننسى بوروسيا درورتموند الذي يحاول تجديد إعارة اللاعب أو ضمه بشكل نهائي، ويبقى الخيار الأخير مستبعداً لأن اللاعب لا يريد خسارة العروض التي تصله وقضاء موسم آخر على سبيل الإعارة، فهو يستهدف العودة إلى ريال مدريد أو الانتقال بشكل نهائي والحصول على الامتيازات المعروضة عليه، في حين لا يمكن لدورتموند إبرام صفقة شراء لعدم قدراته على منافسة بايرن ميونخ اقتصادياً.