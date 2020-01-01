دليل جديد على اقتراب تشيلسي من التعاقد مع فيرنر

وكالات / سما /

يبدو أن خطوة انضمام تيمو فيرنر، لاعب آر بي لايبزيج الألماني، إلى تشيلسي الإنجليزي أصبحت وشيكة أكثر من أي وقتٍ مضى.

فبحسب تقرير لصحيفة ذا صن البريطانية، رفض فيرنر مواصلة مشوار فريقه المُبهر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والمتوقع استكماله في أغسطس المُقبل في لشبونة، وذلك لرغبته في إكمال انضمامه إلى تشيلسي بحلول شهعر يوليو.

وكان لايبزيج قد تأهل لدور ربع النهائي للمُسابقة الأوروبية بعد الفوز بمجموع المُبارتين على توتنهام هوتسبير بأربعة أهدافٍ دون رد، فيما عانى تشيلسي من هزيمة ثقيلة على أرضه من تشيلسي في ذهاب دور ثمن النهائي بثلاثة أهدافٍ دون رد.

وفي حالة انضمام فيرنر قبل مواجهة الإياب فإنه لن يكون قادراً على المُشاركة في جهود إنقاذ موسم تشيلسي الأوروبي.

وقدم فيرنر أداء راقياً مع فريقه لايبزيج جذب له اهتمام أكبر الأندية الأوروبية، وارتبط اسمه بخطوة انتقال محتملة إلى ليفربول لمدة شهور، قبل أن يستغل تشيلسي عدم رغبة الريدز في إنفاق كثير من الأموال في صفقات الصيف بسبب أزمة فيروس كورونا وما سببته من أضرار اقتصادية ليضع نفسه في صدارة الراغبين في خدمات الهداف الشاب والأقرب للحصول على توقيعه.