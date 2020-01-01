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الاحتلال يعيد تأهيل كاميرات المراقبة في محيط الحرم الابراهيمي

الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي تأهيل كاميرات المراقبة داخل وفي محيط الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وقال مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة ، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال مددت اسلاكا وكوابل جديدة لكاميرات المراقبة ابتداء من استراحة الحرم مرورا بساحاته الخارجية وحديقته وسطحه ومداخله.

واشار أبو سنينة، الى أن هذا الاجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض سيطرته على الحرم، حيث يعد نصب الكاميرات التي يسيطر الاحتلال على "سيرفراتها" وأجهزة تخزينها، استباحة وتحديا صارخا لمشاعر العرب والمسلمين، وضمن المساعي الرامية لتهويد الحرم، ومساسا خطيرا بحرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وكافة الشرائع الإلهية والتي تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة.

#الاحتلال #الحرم الابراهيمي

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