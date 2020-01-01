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الليكود: الإدارة الامريكية أعطت الضوء الأخضر لإعلان "الضم" والتنفيذ في هذا الموعد ..

الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود: الإدارة الامريكية أعطت الضوء الأخضر لإعلان "الضم" والتنفيذ في هذا الموعد ..


القدس المحتلة / سما /

قال عضو كنيست الاحتلال اوفير اكونيس، النائب عن حزب الليكود، ان اعلان السيادة الإسرائيلية على أراضي في الضفة الغربية سيبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة وستشمل أجزاء من الأراضي في المناطق المعرفة C.

وقال اكونيس خلال لقاء إذاعي صباح اليوم الثلاثاء ان الإدارة الامريكية أعطت الضوء الأخضر لمثل هذا الاجراء.

من ناحيته قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست، افيغدور ليبرمان، إنه في حال إطلاق عملية فرض السيادة الإسرائيلية، فإنها ستكون جزئية فقط، بينما ستدفع إسرائيل مستحقاتها كاملة.

وحسب قول ليبرمان، فإن رئيس الوزراء نتنياهو، قد قضى على كل إمكانية فرض السيادة الحقيقية.

#الليكود #مخططات الضم #امريكا

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