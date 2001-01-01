  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

يديعوت: أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي

الثلاثاء 16 يونيو 2020 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس فرض عقوبات اقتصادية على الأردن، لتسليمها أسيرة محررة بصفقة شاليط.
 
وذكرت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تدرس تأخير المساعدات المالية للأردن، لحين الاستجابة، وتسليمها الأسيرة المحررة، أحلام التميمي.
 
وقالت يديعوت، إن التميمي، مطلوبة للـ FBI، بسبب قيامها بتنفيذ عملية التفجير بمطعم "سوبارو" بالقدس، بالعام 2001، التي أدت لمقتل 15 شخص، بينهم مواطن أمريكي.
 
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت بالسابق من الحكومة الأردنية، تسليمها التميمي، لكن الأردن رفضت ذلك.

#امريكا #احلام التميمي #الاردن

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: لهذا السبب.. قطر قررت تأخير وصول أموال المنحة القطرية الى قطاع غزة

العمادي يتحدث حول المنحة القطرية واسباب تأخرها وينفي المزاعم الاسرائيلية

صحيفة : الحكومة الفلسطينية تحاول تأمين جزء من رواتب الموظفين لهذا الشهر.. وتمر بحالة عجز مالي كبير

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة..

غرينبلات: الضفة ليست أرضاً فلسطينية ولا أعتبر بسط السيادة الإسرائيلية عليها غير قانوني

الاجهزة الامنية تعتقل عددا من كوادر فتح شمال قطاع غزة

مرفق رابط الفحص.. "أونروا" تعلن أسماء المرشحين لتقديم امتحان وظيفة معلم/معلمة بقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الليكود: الإدارة الامريكية أعطت الضوء الأخضر لإعلان "الضم" والتنفيذ في هذا الموعد ..

إسرائيل تتجاوز السلطة وتبدأ في منح التصاريح إلكترونيًا للفلسطينيين

رسميا.. غانتس يعلن فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة بداية الشهر المقبل

860x484 (1)

أوروبا تقترح على الإدارة الأميركية عملية دولية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية

غرينبلات: الضفة ليست أرضاً فلسطينية ولا أعتبر بسط السيادة الإسرائيلية عليها غير قانوني