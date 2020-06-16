إصابة طبيب رجاء الجداوي بكورونا

القاهرة / وكالات /

أعلن مدير العنايات المركزة بمستشفيات العزل في محافظة الإسماعيلية بمصر، الطبيب المعالج للفنانة المصرية رجاء الجداوي، محمد خالد، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب خالد على صفحته في "فيسبوك"، "أحبتي الغاليين أسرتي وأهلي وأصدقائي ومرضاي، أنا بخير من الله أزمة وهتعدي بفضل الله والدعاء ربنا كريم وهيسرها خدو بالكم على أنفسكم وكل عزيز لكم".

كما عبر العديد من المستخدمين عن قلقهم إزاء إصابة الطبيب محمد خالد وتمنوا له الشفاء العاجل، ووصفه البعض بالمقاتل وطالبوا الجمهور بالدعاء له.

وقالت حنان نوح: "خبر مفزع وتتوالى إصابات الجيش الأبيض بالفيروس اللعين.. إصابة الدكتور محمد خالد مدير العنايات المركزة بمستشفيات عزل الإسماعيلية أبوخليفة والصدر والمستشفى العام، طبيب مقاتل في صفوف جيشنا الأبيض ومن اللحظة الأولى قاد الفريق الطبي داخل مستشفى العزل أبو خليفة اللهم اكتب له النجاة والعافية ثقتنا في الله أنه لن يخيب لنا فيه رجاء أسألكم الدعاء".

مجتمع

GMT 06:18 16.06.2020انسخ الرابط

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أعلن مدير العنايات المركزة بمستشفيات العزل في محافظة الإسماعيلية بمصر، الطبيب المعالج للفنانة المصرية رجاء الجداوي، محمد خالد، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب خالد على صفحته في "فيسبوك"، "أحبتي الغاليين أسرتي وأهلي وأصدقائي ومرضاي، أنا بخير من الله أزمة وهتعدي بفضل الله والدعاء ربنا كريم وهيسرها خدو بالكم على أنفسكم وكل عزيز لكم".

كما عبر العديد من المستخدمين عن قلقهم إزاء إصابة الطبيب محمد خالد وتمنوا له الشفاء العاجل، ووصفه البعض بالمقاتل وطالبوا الجمهور بالدعاء له.

وقالت حنان نوح: "خبر مفزع وتتوالى إصابات الجيش الأبيض بالفيروس اللعين.. إصابة الدكتور محمد خالد مدير العنايات المركزة بمستشفيات عزل الإسماعيلية أبوخليفة والصدر والمستشفى العام، طبيب مقاتل في صفوف جيشنا الأبيض ومن اللحظة الأولى قاد الفريق الطبي داخل مستشفى العزل أبو خليفة اللهم اكتب له النجاة والعافية ثقتنا في الله أنه لن يخيب لنا فيه رجاء أسألكم الدعاء".

وكتب أحمد شوقي "دعواتكم للبطل الهمام د. محمد خالد حبيبي وصديقي الأصيل الغالي علينا كلنا الفارس الشجاع بطل ابطال الجيش الأبيض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك كلنا بندعي لك وربنا يطمنا عليك أصبر وأحتسب ربنا يكشف عنك الضُر وينعم عليك بالشفاء عاجلا غير أجل".

وقال نزيه أحمد: "اجمد يا بطل، ده انت ضهرنا في مستشفى أبو خليفة وفي الأميري إن شاء الله كام يوم وترجع لنا ولأهلك سالما وبقيت محصن ضد الكورونا اللهم اشف عبدك د. محمد خالد اللهم شفاء لا يغادر سقمًا".

وعالج محمد خالد الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها مستشفى أبو خليفة للعزل. وقضت الجداوي 19 يوما، داخل العزل الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فور انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر، وأظهرت آخر مسحة أجرتها الفنانة للكشف عن الفيروس، أنها لا تزال تعاني من الإصابة بكورونا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة إيجابية.