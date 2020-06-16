أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة

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أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة اليوم الثلاثاء 16/06/2020:
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اللحوم:
العجل: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
الضاني: 45 – 50 شيكل
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الدواجن:
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طبق البيض:
8 – 9 شيكل
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الدجاج:
1ك = 10 – 11 شيكل
صدر: 23 شيكل
شيش: 25 شيكل
دبوس: 12 شيكل
فخد: 13 شيكل
جناح: 9 شيكل
كبدة: 16 شيكل
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الحبش:
صدر: 15 شيكل
فخد أنثى بظهر: 12 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل
فخد ذكر بظهر: 9 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل
جناح: 8 شيكل
رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل
رقاب حبش ذكر: 7 شيكل
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الأسماك الطازجة:
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دنيس (برك): 33 شيكل
لوكس: 27 شيكل
غمبري كبير: 50 شيكل
غمبري وسط: 40 شيكل
سردينة بزرة: 3 – 4 شيكل
سردينة كبيرة: 17 شيكل
بوري: 27 شيكل
سلطان إبراهيم: 27 شيكل
صرّوص: 15 شيكل
غبّص: 14 شيكل
سكمبلة: 5 – 6 شيكل