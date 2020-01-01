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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الخليل بينهم أسرى محررون

الثلاثاء 16 يونيو 2020 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين من محافظة الخليل بينهم أسرى محررون.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين رائد يقين الجعبري من مدينة الخليل، ويونس عرفات بصل (39 عاما) من بلدة يطا جنوبا، عقب تفتيش منزليهما.

وذكر الناشط الاعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: وحيد حمدي زامل ابو مارية (52 عاما)، ومحمد شحدة حسن الصليبي (22 عاما)، وسليمان جودات سليمان بحر (21 عاما)، والمواطن نور محمد نايف الصليبي ( 18 عاما)، وتم نقلهم الى معسكر عصيون شمال بيت أمر، ليرتفع عدد المعتقلين من البلدة منذ بداية الشهر الجاري إلى 9.

#الاحتلال

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